Pyunik-Tre Fiori maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Pyunik, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 kaybettiği Tre Fiori ile mücadele edecek. Florian Lata'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pyunik-Tre Fiori maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PYUNIK-TRE FIORI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Pyunik-Tre Fiori maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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