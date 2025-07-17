UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Pyunik, 1. Eleme Turu rövanşında, Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda Tre Fiori'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pyunik-Tre Fiori maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Pyunik, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 kaybettiği Tre Fiori ile mücadele edecek. Florian Lata'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pyunik-Tre Fiori maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PYUNIK-TRE FIORI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Pyunik-Tre Fiori maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.