HJK Helsinki-NSI Runavik maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. HJK Helsinki, 1. Eleme Turu ilk maçında 4-0 kaybettiği NSI Runavik ile mücadele edecek. Helgi Jönasson'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, HJK Helsinki-NSI Runavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HJK HELSİNKİ-NSI RUNAVİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak HJK Helsinki-NSI Runavik maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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