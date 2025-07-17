UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. HJK Helsinki, 1. Eleme Turu rövanşında, Bolt Arena'da NSI Runavik'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, HJK Helsinki-NSI Runavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HJK Helsinki-NSI Runavik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. HJK Helsinki, 1. Eleme Turu ilk maçında 4-0 kaybettiği NSI Runavik ile mücadele edecek. Helgi Jönasson'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, HJK Helsinki-NSI Runavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HJK HELSİNKİ-NSI RUNAVİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak HJK Helsinki-NSI Runavik maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.