UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Ordabasy Shymkent, 1. Eleme Turu rövanşında, Kazhimukan Munaytpasov Stadyumu'nda Torpedo Kutaisi'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ordabasy Shymkent-Torpedo Kutaisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ordabasy Shymkent-Torpedo Kutaisi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Ordabasy Shymkent, 1. Eleme Turu ilk maçında 4-3 kaybettiği Torpedo Kutaisi ile mücadele edecek. Nikola Popov'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ordabasy Shymkent-Torpedo Kutaisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ORDABASY SHYMKENT-TORPEDO KUTAISI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Ordabasy Shymkent-Torpedo Kutaisi maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.