Ordabasy Shymkent-Torpedo Kutaisi maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Ordabasy Shymkent, 1. Eleme Turu ilk maçında 4-3 kaybettiği Torpedo Kutaisi ile mücadele edecek. Nikola Popov'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ordabasy Shymkent-Torpedo Kutaisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ORDABASY SHYMKENT-TORPEDO KUTAISI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Ordabasy Shymkent-Torpedo Kutaisi maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.