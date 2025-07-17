UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Petrocub, 1. Eleme Turu rövanşında, Stadionul Zimbru'da Birkirkara'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Petrocub - Birkirkara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Petrocub - Birkirkara maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Petrocub, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Birkirkara ile mücadele edecek. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Petrocub - Birkirkara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Petrocub - Birkirkara MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Petrocub - Birkirkara maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Malta temsilcisi Birkirkara, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Moldova takımı Petrocub'ı 1-0 mağlup etmişti.