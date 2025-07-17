Petrocub - Birkirkara maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Petrocub, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Birkirkara ile mücadele edecek. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Petrocub - Birkirkara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Petrocub - Birkirkara MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Petrocub - Birkirkara maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Malta temsilcisi Birkirkara, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Moldova takımı Petrocub'ı 1-0 mağlup etmişti.
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