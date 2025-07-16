UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda nefeslerin tutulacağı rövanş mücadelesinde Auda ile Larne FC kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kuzey İrlanda'da oynanan ilk karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılan iki ekip, bu kez Letonya’da kader maçına çıkacak. Ev sahibi Auda, kendi taraftarı önünde avantajı değerlendirmek isterken; Larne FC ise deplasmanda büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. Peki, Auda-Larne FC maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

Auda-Larne FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne bu kez Letonya'da kuruluyor. İlk maçı Kuzey İrlanda'da golsüz beraberlikle tamamlayan Auda ile Larne FC, tur kapısını aralamak için bu kez Auda'nın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. İki takım da bir üst tura çıkma hayaliyle sahaya çıkarken, kritik karşılaşmada hata yapmamak için büyük bir mücadele sergilenecek. Peki, Auda-Larne FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUDA-LARNE FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Auda-Larne FC maçı 16 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Skonto Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.