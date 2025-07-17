UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. F91 Diddeleng, 1. Eleme Turu rövanşında, Atletic Club DEscaldes'i ağırlayacak. İki takım da karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, F91 Diddeleng-Atletic Club DEscaldes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

F91 Diddeleng-Atletic Club DEscaldes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. F91 Diddeleng, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-0 kaybettiği Atletic Club DEscaldes ile mücadele edecek. Turu geçmek isteyen takımların oynayacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, F91 Diddeleng-Atletic Club DEscaldes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

F91 DIDDELENG-ATLETIC CLUB DESCALDES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak F91 Diddeleng-Atletic Club DEscaldes maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.