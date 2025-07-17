F91 Diddeleng-Atletic Club DEscaldes maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. F91 Diddeleng, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-0 kaybettiği Atletic Club DEscaldes ile mücadele edecek. Turu geçmek isteyen takımların oynayacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, F91 Diddeleng-Atletic Club DEscaldes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
F91 DIDDELENG-ATLETIC CLUB DESCALDES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak F91 Diddeleng-Atletic Club DEscaldes maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.