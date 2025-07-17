UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Partizani Tirana, 1. Eleme Turu rövanşında, Arena Kombetare'de Nomme JK Kalju'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizani Tirana - Nomme JK Kalju maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Partizani Tirana - Nomme JK Kalju maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Partizani Tirana, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Nomme JK Kalju ile mücadele edecek. Maltalı hakem Trustin Farrugia Cann'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizani Tirana - Nomme JK Kalju maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Partizani Tirana - Nomme JK Kalju MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizani Tirana - Nomme JK Kalju maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Estonya temsilcisi Partizani Tirana, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Arnavutluk takımı Nomme JK Kalju ile 1-1 berabere kalmıştı.