Neman Grodno - Urartu maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Neman Grodno, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Urartu ile mücadele edecek. Karadağlı hakem Milos Boskovic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neman Grodno - Urartu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Neman Grodno - Urartu MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Neman Grodno - Urartu maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Ermenistan temsilcisi Urartu, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Belarus takımı Neman Grodno'ya 2-1 mağlup olmuştu.