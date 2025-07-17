UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Neman Grodno, 1. Eleme Turu rövanşında, Gyirmoti Alcufer Stadion'da Urartu'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neman Grodno - Urartu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Neman Grodno - Urartu maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Neman Grodno, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Urartu ile mücadele edecek. Karadağlı hakem Milos Boskovic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neman Grodno - Urartu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Neman Grodno - Urartu MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neman Grodno - Urartu maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Ermenistan temsilcisi Urartu, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Belarus takımı Neman Grodno'ya 2-1 mağlup olmuştu.