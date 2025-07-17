Paide Linnameeskond-Magpies maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Paide Linnameeskond, 1. Eleme Turu ilk maçında 3-2 kazandığı Magpies ile mücadele edecek. Turu geçmek isteyen takımların oynayacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paide Linnameeskond-Magpies maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PAIDE LINNAMEESKOND-MAGPIES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Paide Linnameeskond-Magpies maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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