UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Paide Linnameeskond, 1. Eleme Turu rövanşında, Magpies'i ağırlayacak. İki takım da karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paide Linnameeskond-Magpies maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paide Linnameeskond-Magpies maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Paide Linnameeskond, 1. Eleme Turu ilk maçında 3-2 kazandığı Magpies ile mücadele edecek. Turu geçmek isteyen takımların oynayacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paide Linnameeskond-Magpies maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAIDE LINNAMEESKOND-MAGPIES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Paide Linnameeskond-Magpies maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.