Hegelmann Litauen-St Patricks maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Hegelmann Litauen, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 kaybettiği St Patricks ile mücadele edecek. Mads Kristoffersen'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hegelmann Litauen-St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HEGELMANN LITAUEN-ST PATRICKS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Hegelmann Litauen-St Patricks maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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