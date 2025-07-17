UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Hegelmann Litauen, 1. Eleme Turu rövanşında, Raudondvario Stadyumu'nda St Patricks'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hegelmann Litauen-St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hegelmann Litauen-St Patricks maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Hegelmann Litauen, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 kaybettiği St Patricks ile mücadele edecek. Mads Kristoffersen'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hegelmann Litauen-St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEGELMANN LITAUEN-ST PATRICKS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Hegelmann Litauen-St Patricks maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.