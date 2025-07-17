UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Dila Gori, 1. Eleme Turu rövanşında, Tengiz Burjanadze Stadyumu'nda Racing FC'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dila Gori-Racing FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dila Gori-Racing FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Dila Gori, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 kazandığı Racing FC ile mücadele edecek. Milos Gigovic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dila Gori-Racing FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DILA GORI-RACING FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Dila Gori-Racing FC maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.