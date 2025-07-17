Dila Gori-Racing FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Dila Gori, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 kazandığı Racing FC ile mücadele edecek. Milos Gigovic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dila Gori-Racing FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DILA GORI-RACING FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Dila Gori-Racing FC maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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