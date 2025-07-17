UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Dinamo Brest, 1. Eleme Turu rövanşında, ZTE'de Sutjeska Niksic'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Brest - Sutjeska Niksic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Brest - Sutjeska Niksic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Dinamo Brest, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Sutjeska Niksic ile mücadele edecek. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Brest - Sutjeska Niksic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Brest - Sutjeska Niksic MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Brest - Sutjeska Niksic maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Karadağ temsilcisi Sutjeska Niksic, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Belarus takımı Dinamo Brest'e 2-1 mağlup olmuştu.