Dinamo Brest - Sutjeska Niksic maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Dinamo Brest, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Sutjeska Niksic ile mücadele edecek. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Brest - Sutjeska Niksic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Dinamo Brest - Sutjeska Niksic MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dinamo Brest - Sutjeska Niksic maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Karadağ temsilcisi Sutjeska Niksic, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Belarus takımı Dinamo Brest'e 2-1 mağlup olmuştu.