La Fiorita - Vardar Skopje maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. La Fiorita, 1. Eleme Turu ilk maçında 3-0 mağlup olduğu Vardar Skopje ile mücadele edecek. Aaron Wyn Jones'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, La Fiorita - Vardar Skopje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Fiorita - Vardar Skopje MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
La Fiorita - Vardar Skopje maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Kuzey Makedonya temsilcisi Vardar Skopje, evinde oynadığı ilk karşılaşmada San Marino takımı La Fiorita'yı 3-0 mağlup etmişti.