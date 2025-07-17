UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. La Fiorita, 1. Eleme Turu rövanşında, San Marino Stadium'da Vardar Skopje'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, La Fiorita - Vardar Skopje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Fiorita - Vardar Skopje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. La Fiorita, 1. Eleme Turu ilk maçında 3-0 mağlup olduğu Vardar Skopje ile mücadele edecek. Aaron Wyn Jones'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, La Fiorita - Vardar Skopje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Fiorita - Vardar Skopje MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Fiorita - Vardar Skopje maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Kuzey Makedonya temsilcisi Vardar Skopje, evinde oynadığı ilk karşılaşmada San Marino takımı La Fiorita'yı 3-0 mağlup etmişti.