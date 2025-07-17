UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. BFC Daugavpils, 1. Eleme Turu rövanşında, LNK Sporta Parks'ta Vllaznia Shkoder'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BFC Daugavpils-Vllaznia Shkoder maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BFC Daugavpils-Vllaznia Shkoder maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. BFC Daugavpils, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 kazandığı Vllaznia Shkoder ile mücadele edecek. Karel Roucek'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BFC Daugavpils-Vllaznia Shkoder maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BFC DAUGAVPILS-VLLAZNIA SHKODER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak BFC Daugavpils-Vllaznia Shkoder maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.