BFC Daugavpils-Vllaznia Shkoder maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. BFC Daugavpils, 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 kazandığı Vllaznia Shkoder ile mücadele edecek. Karel Roucek'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BFC Daugavpils-Vllaznia Shkoder maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BFC DAUGAVPILS-VLLAZNIA SHKODER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak BFC Daugavpils-Vllaznia Shkoder maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
ASpor CANLI YAYIN