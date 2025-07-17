UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. FC Flora Tallinn, 1. Eleme Turu rövanşında, Lilleküla Stadyumu'nda Valur'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Flora Tallinn-Valur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. FC Flora Tallinn, 1. Eleme Turu ilk maçında 3-0 kaybettiği Valur ile mücadele edecek. Oscar Johnson'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Flora Tallinn-Valur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC FLORA TALLINN-VALUR SHKODER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak FC Flora Tallinn-Valur maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.