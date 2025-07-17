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G.Saray idmanında Icardi gelişmesi! G.Saray idmanında Icardi gelişmesi! 15:03
F.Bahçe'ye süper 10 numara! Kanarya'dan transferde ters köşe F.Bahçe'ye süper 10 numara! Kanarya'dan transferde ters köşe 14:53
Beşiktaş Peters'tan vazgeçti! Beşiktaş Peters'tan vazgeçti! 14:47
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 13:53
Okan Buruk'un favorisi belli oldu! 10 gün içinde imza atacak Okan Buruk'un favorisi belli oldu! 10 gün içinde imza atacak 13:47
Fırtına yeni sezona hazırlanıyor! Fırtına yeni sezona hazırlanıyor! 13:28
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Beşiktaş ve Benfica arasında dev takas! Beşiktaş ve Benfica arasında dev takas! 11:49
G.Saray'a Slovak orta saha! Scout ekibi önerdi G.Saray'a Slovak orta saha! Scout ekibi önerdi 11:13
Trabzonspor-Araz Nahçıvan maçı ne zaman? Trabzonspor-Araz Nahçıvan maçı ne zaman? 10:59
F.Bahçe'ye PSG'den 3. transfer! F.Bahçe'ye PSG'den 3. transfer! 10:36
Beşiktaş-Petrzalka maçı detayları Beşiktaş-Petrzalka maçı detayları 10:30
G.Saray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Teşekkür etti ve... G.Saray'da flaş Yunus Akgün gelişmesi! Teşekkür etti ve... 10:15
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