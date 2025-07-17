FC Santa Coloma-Borac Banja Luka maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. FC Santa Coloma 1. Eleme Turu ilk maçında 4-1 kazandığı Borac Banja Luka ile mücadele edecek. Jeremy Muller'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Santa Coloma-Borac Banja Luka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FC SANTA COLOMA-BORAC BANJA LUKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak FC Santa Coloma-Borac Banja Luka maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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