UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. FC Santa Coloma, 1. Eleme Turu rövanşında, Nou Estadi Encamp'ta Borac Banja Luka'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Santa Coloma-Borac Banja Luka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Santa Coloma-Borac Banja Luka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. FC Santa Coloma 1. Eleme Turu ilk maçında 4-1 kazandığı Borac Banja Luka ile mücadele edecek. Jeremy Muller'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Santa Coloma-Borac Banja Luka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC SANTA COLOMA-BORAC BANJA LUKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak FC Santa Coloma-Borac Banja Luka maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.