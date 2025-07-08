UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. St Floriana, 1. Eleme Turu'nda, MFA Centenary Stadium'da Haverfordwest County'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Floriana - Haverfordwest County maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Floriana - Haverfordwest County maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Floriana ile Haverfordwest County 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Szabolcs Kovacs'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Floriana - Haverfordwest County maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Floriana - Haverfordwest County MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St Josephs - Cliftonville maçı 8 Temmuz Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.