UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 mağlup eden Chelsea şampiyon oldu. İşte karşılaşmanın detayları...

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde 1-0 geri düştüğü maçta Real Betis'i 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Mavilere şampiyonluğu getiren golleri 65. dakikada Enzo Fernandez, 70. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Moises Caicedo kaydetti. İlk iki golde de asisti yapan Cole Palmer geceye damgasını vurdu.

Real Betis'in tek golünü ise 9. dakikada Ez Abde kaydetti.

Bu şampiyonlukla birlikte Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk takım olarak tarihe geçti. Real Betis ise tarihindeki ilk Avrupa kupası finalinden eli boş döndü.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ