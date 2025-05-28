Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde 1-0 geri düştüğü maçta Real Betis'i 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Mavilere şampiyonluğu getiren golleri 65. dakikada Enzo Fernandez, 70. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Moises Caicedo kaydetti. İlk iki golde de asisti yapan Cole Palmer geceye damgasını vurdu.
Real Betis'in tek golünü ise 9. dakikada Ez Abde kaydetti.
Bu şampiyonlukla birlikte Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk takım olarak tarihe geçti. Real Betis ise tarihindeki ilk Avrupa kupası finalinden eli boş döndü.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
#UECLfinal l Isco çevirdi, Abde çok şık bitirdi. Real Betis'ten finale rüya gibi bir başlangıç. ⚽ pic.twitter.com/Oy5vfLzcxw— TRT Spor (@trtspor) May 28, 2025
#UECLfinal l Enzo Fernandez, Cole Palmer'ın şahane ortasını gole çeviriyor! Chelsea, finalde durumu eşitliyor! ⚽ pic.twitter.com/rlgbNAxXb2— TRT Spor (@trtspor) May 28, 2025
#UECLfinal l Palmer'dan 5 dakikada 2 asist! Bu kez golü Nicolas Jackson atıyor ve Chelsea'yi öne geçiriyor! ⚽ pic.twitter.com/qTu9Hgse6z— TRT Spor (@trtspor) May 28, 2025
#UECLfinal l JADON SANCHO MUHTEŞEM AYAK İÇİ VURUŞ!! CHELSEA, FARKI İKİYE ÇIKARDI! ⚽ pic.twitter.com/n0kT1DsUmP— TRT Spor (@trtspor) May 28, 2025
#UECLfinal l MOİSES CAİCEDO'DAN NEFİS GOL!! CHELSEA'Yİ KUPAYA TAŞIYOR! ⚽ pic.twitter.com/G2maWeglJT— TRT Spor (@trtspor) May 28, 2025