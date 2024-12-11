UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Legia Varşova sahasında Lugano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Legia Varşova - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Legia Varşova ile Lugano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Varşova - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - Lugano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Varşova - Lugano maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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