UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Chelsea, çeyrek final rövanş maçında Legia Varşova'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Chelsea'nin Legia Varşova'yı 3 - 0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Chelsea - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Legia Varşova maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarında canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LEGIA VARŞOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Tosin, Badiashile, Rak-Sakyi; James, Dewsbury-Hall, Amougou; George, Nkunku, Mheuka

Legia Varşova: Tobiasz; Wszolek, Ziolkowski, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre; Goncalves, Augustyniak, Bichakhchyan; Chodyna, Pekhart, Urbanski

👉CHELSEA - LEGIA VARŞOVA MAÇI CANLI İZLE👈