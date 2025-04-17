UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Fiorentina, çeyrek final rövanş maçında Celje'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Fiorentina'nın Celje'yi 2 - 1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fiorentina - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Celje maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - CELJE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Parisi; Beltran, Kean

Celje: Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic; Matko, Zabukovnik, Svetlin, Karnicnik; Delaurier-Chaubet, Kvesic; Seslar

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