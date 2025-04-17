UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Rapid Wien, çeyrek final rövanş maçında Djurgardens'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rapid Wien- Djurgardens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Rapid Wien'in Djurgardens'i 1 - 0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAPID WIEN- DJURGARDENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien- Djurgardens maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarında canlı yayınlanacak.

RAPID WIEN- DJURGARDENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rapid Wien: Hedl; Bolla, Ahoussou, Raux-Yao; Schaub, Amane, Grgic, Oswald; Kara, Beljo, Jansson

Djurgardens: Manojlovic; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Ekdal, Siltanen, Gulliksen; Haarala, Nguen, Sawo

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