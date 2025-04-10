UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Legia Varşova sahasında İngiliz rakibi Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Legia Varşova ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGIA VARSOVA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Varşova - Chelsea maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEGIA VARSOVA - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Legia Varşova: Tobiasz; Wszolek, Pankov, Kapuadi, Ruben Vinagre; Elitim, Augustyniak, Kapustka; Chodyna, Luquinhas, Morishita

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo, Enzo; Palmer, Jackson, Neto

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