UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Polonyalı rakibi Jagiellonia Bialystok'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Real Betis ile Jagiellonia Bialystok kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - JAGIELLONIA BIALYSTOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Jagiellonia Bialystok maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - JAGIELLONIA BIALYSTOK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Vieites; Sabaly, Bartra, Llorente, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho; Flach, Romanczuk, Imaz; Miki, Churlinov, Pululu

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