UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Jagiellonia Bialystok ile Backa Topola kozlarını paylaşacak. İlk maçta Slovenya'da 3-1 galip gelen Polonya ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Backa Topola, deplasmanda geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Jagiellonia Bialystok ile Backa Topola, bu kez Polonya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Slovenya temsilcisini 3-1 mağlup eden Jagiellonia Bialystok, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Backa Topola, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAGIELLONIA BIALYSTOK-BACKA TOPOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.