Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Jagiellonia Bialystok ile Backa Topola, bu kez Polonya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Slovenya temsilcisini 3-1 mağlup eden Jagiellonia Bialystok, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Backa Topola, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
JAGIELLONIA BIALYSTOK-BACKA TOPOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Jagiellonia Bialystok-Backa Topola maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.