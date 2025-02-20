UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Shamrock Rovers ile Molde kozlarını paylaşacak. İlk maçta Norveç'te 1-0 galip gelen İrlanda ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Molde, deplasmanda geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Shamrock Rovers-Molde maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shamrock Rovers-Molde maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Shamrock Rovers ile Molde, bu kez İrlanda'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Norveç temsilcisini 1-0 mağlup eden Shamrock Rovers, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Molde, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Shamrock Rovers-Molde maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAMROCK ROVERS-MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Shamrock Rovers-Molde maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.