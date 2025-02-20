Shamrock Rovers-Molde maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Shamrock Rovers ile Molde, bu kez İrlanda'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Norveç temsilcisini 1-0 mağlup eden Shamrock Rovers, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Molde, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Shamrock Rovers-Molde maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SHAMROCK ROVERS-MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Shamrock Rovers-Molde maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.