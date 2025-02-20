Pafos FC-Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Pafos FC ile Omonia Nicosia, Kıbrıs Rum Kesimi'nde kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada 1-1 berabere kalan Pafos FC, skor avantajını yakalayarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Omonia Nicosia, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Pafos FC-Omonia Nicosia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PAFOS FC-OMONIA NICOSIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Pafos FC-Omonia Nicosia maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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