Pafos FC-Omonia Nicosia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Pafos FC-Omonia Nicosia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Pafos FC ile Omonia Nicosia kozlarını paylaşacak. İlk maçta Kıbrıs Rum Kesimi takımları 1-1 berabere kalırken, Pafos FC taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Omonia Nicosia, deplasmanda tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Pafos FC-Omonia Nicosia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2025- 16:01