APOEL Nicosia-Celje maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında APOEL Nicosia ile Celje, bu kez Kıbrıs Rum Kesimi'nde kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada 2-2 berabere kalnırken, APOEL iç saha avantajını kullanarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Nicosia Celje, deplasmanda başarılı bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, APOEL Nicosia-Celje maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
APOEL NICOSIA-CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak APOEL Nicosia-Celje maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.
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