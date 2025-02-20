APOEL Nicosia-Celje maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında APOEL Nicosia ile Celje kozlarını paylaşacak. İlk maçta Slovenya'da 2-2 berabere kalan takımlar, son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak iç saha avantajını kullanmak isteyen APOEL, taraftarı önünde tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, APOEL Nicosia-Celje maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

APOEL Nicosia-Celje maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında APOEL Nicosia ile Celje, bu kez Kıbrıs Rum Kesimi'nde kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada 2-2 berabere kalnırken, APOEL iç saha avantajını kullanarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Nicosia Celje, deplasmanda başarılı bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, APOEL Nicosia-Celje maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

APOEL NICOSIA-CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak APOEL Nicosia-Celje maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.