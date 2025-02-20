Real Betis-Gent maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Real Betis ile Gent, bu kez İspanya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Belçika temsilcisini 3-0 mağlup eden Real Betis, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Gent, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Real Betis-Gent maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL BETIS-GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Real Betis-Gent maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN