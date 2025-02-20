UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Real Betis ile Gent kozlarını paylaşacak. İlk maçta Belçika'da 3-0 galip gelen İspanyol ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Gent, deplasmanda geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Real Betis-Gent maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis-Gent maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Real Betis ile Gent, bu kez İspanya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Belçika temsilcisini 3-0 mağlup eden Real Betis, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Gent, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Real Betis-Gent maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS-GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Real Betis-Gent maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.