UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile Borac Banja Luka kozlarını paylaşacak. İlk maçta evinde 1-0 galip gelen Bosna-Hersek ekibi, deplasmanda son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Olimpija Ljubljana, evinde geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile Borac Banja Luka, bu kez Slovenya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup eden Borac Banja Luka, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Olimpija Ljubljana deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLIMPIJA LJUBLJANA-BORAC BANJA LUKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.