Heidenheim-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Heidenheim ile Kopenhag, bu kez Almanya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Danimarka temsilcisini 2-1 mağlup eden Heidenheim, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Kopenhag, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Heidenheim-Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HEIDENHEIM-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Heidenheim-Kopenhag maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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