UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Heidenheim ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. İlk maçta Danimarka'da 2-1 galip gelen Alman ekibi, taraftar desteğini arkasına alarak son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Kopenhag, deplasmanda geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Heidenheim-Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Heidenheim ile Kopenhag, bu kez Almanya'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Danimarka temsilcisini 2-1 mağlup eden Heidenheim, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Kopenhag, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Heidenheim-Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Heidenheim-Kopenhag maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.