UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Panathinaikos ile Vikingur Reykjavik kozlarını paylaşacak. İlk maçta İzlanda'da 2-1 galip gelen Vikingur, deplasmanda son 16 biletini kapmak istiyor. Ancak Panathinaikos, evinde geri dönüş yaparak tur atlamayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Panathinaikos ile Vikingur Reykjavik, bu kez Yunanistan'da kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada güçlü rakibini 2-1 mağlup eden İzlanda temsilcisi, avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Ancak Panathinaikos, evinde etkili bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS-VIKINGUR REYKJAVIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.