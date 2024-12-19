Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vitoria Guimarares sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vitoria Guimarares - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Vitoria Guimarares - Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vitoria Guimarares - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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