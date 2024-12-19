Vitoria Guimarares - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Vitoria Guimarares - Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Vitoria Guimarares - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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