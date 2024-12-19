UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rapid Wien sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rapid Wien - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rapid Wien - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Rapid Wien ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rapid Wien - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rapid Wien - Kopenhag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Kopenhag maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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