Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cercle Brugge sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Teknik direktör Çağdaş Atan önderliğinde 3 puanın sahibi olmak isteyen turuncu-lacivertliler, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Bu kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Cercle Brugge ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 3-1 kaybeden Başakşehir, Avrupa'da oynayacağı kritik mücadelede yaralarını sarmak istiyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile son haftalarda başarılı sonuçlar alan turuncu-lacivertliler, 4 hafta süren galibiyet hasretine son vererek puanını 5'e çıkarmıştı.

Konferans Ligi'nde 24. sırada yer alan temsilcimiz, Belçika deplasmanına konuk olacak. Zorlu rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Cercle Brugge 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ:

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cercle Brugge - Başakşehir maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.