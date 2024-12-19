UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında - HJK Helsinki'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - HJK Helsinki maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Real Betis ile HJK Helsinki kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - HJK Helsinki MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - HJK Helsinki maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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