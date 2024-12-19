UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos sahasında Dinamo Minsk'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Dinamo Minsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos - Dinamo Minsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Panathinaikos ile Dinamo Minsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Dinamo Minsk Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos - Dinamo Minsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Dinamo Minsk maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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