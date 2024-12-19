UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. NK Celje sahasında The New Saints'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, NK Celje - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NK Celje - The New Saints maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada NK Celje ile The New Saints kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, NK Celje - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NK Celje - The New Saints MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

NK Celje - The New Saints maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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