UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Molde FK sahasında FK Mlada Boleslav'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Molde FK - FK Mlada Boleslav maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Molde FK ile FK Mlada Boleslav kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Molde FK - FK Mlada Boleslav MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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