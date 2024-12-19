UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. LASK Linz sahasında Vikingur Reykjavik'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, LASK Linz - Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LASK Linz - Vikingur Reykjavik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada LASK Linz ile Vikingur Reykjavik kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, LASK Linz - Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LASK Linz - Vikingur Reykjavik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

LASK Linz - Vikingur Reykjavik maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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