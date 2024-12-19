UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Larne FC sahasında KAA Gent'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Larne FC - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Larne FC - KAA Gent maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Larne FC ile KAA Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Larne FC - KAA Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Larne FC - KAA Gent MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Larne FC - KAA Gent maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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