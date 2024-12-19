Cercle Brugge - Başakşehir maçı canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Başakşehir, Cercle Brugge ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2024- 23:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024- 23:40