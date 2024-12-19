UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Cercle Brugge ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 3-1 kaybeden Başakşehir, Avrupa'da oynayacağı kritik mücadelede yaralarını sarmak istiyor. Teknik direktör Çağdaş Atan ile son haftalarda başarılı sonuçlar alan turuncu-lacivertliler, 4 hafta süren galibiyet hasretine son vererek puanını 5'e çıkarmıştı.
Konferans Ligi'nde 24. sırada yer alan temsilcimiz, Belçika deplasmanında sahaya çıktı. Zorlu rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Cercle Brugge 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.
MAÜCADELENİN İLK 11'LERİ:
Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.
CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Cercle Brugge - Başakşehir maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma Tabii Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.