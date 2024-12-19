UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Apoel Nicosia sahasında FC Astana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Apoel Nicosia - FC Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Apoel Nicosia - FC Astana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Apoel Nicosia ile FC Astana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Apoel Nicosia - FC Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Apoel Nicosia - FC Astana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Apoel Nicosia - FC Astana maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Egzersizin faydaları nelerdir? TIKLA ÖĞREN🏃