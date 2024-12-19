Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cercle Brugge sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan önderliğinde 3 puanın sahibi olmak isteyen turuncu-lacivertliler, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cercle Brugge - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Cercle Brugge ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 3-1 kaybeden Başakşehir, Avrupa'da oynayacağı kritik mücadelede yaralarını sarmak istiyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile son haftalarda başarılı sonuçlar alan turuncu-lacivertliler, 4 hafta süren galibiyet hasretine son vererek puanını 5'e çıkarmıştı.

Konferans Ligi'nde 24. sırada yer alan temsilcimiz, Belçika deplasmanına konuk olacak. Zorlu rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Cercle Brugge 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cercle Brugge - Başakşehir MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cercle Brugge - Başakşehir maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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