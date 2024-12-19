UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Heidenheim sahasında St Gallen'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Heidenheim - St Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim - St Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Heidenheim ile St Gallen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - St Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim - St Gallen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - St Gallen maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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