UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olimpija Ljubljana sahasında Larne'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Larne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Larne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Olimpija Ljubljana ile Larne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Larne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Larne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Larne maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

👉Egzersizin faydaları nelerdir? TIKLA ÖĞREN🏃