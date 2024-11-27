UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Omonia Nicosia sahasında Legia Varşova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Omonia Nicosia - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Omonia Nicosia ile Legia Varşova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Omonia Nicosia - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Legia Varşova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia Nicosia - Legia Varşova maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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