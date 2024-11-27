UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Mlada Boleslav sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mlada Boleslav - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mlada Boleslav - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Mlada Boleslav ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mlada Boleslav - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mlada Boleslav - Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mlada Boleslav - Real Betis maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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