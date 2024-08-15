Rams Başakşehir 2-0 Iberia Tiflis (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir Konferans Ligi'nde play-off'ta!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Rams Başakşehir, sahasında Iberia Tiflis ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan turuncu-lacivertliler, bu maçı da 2-0 kazanarak adını play-off'a yazdırdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika spor haberleri

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2024- 22:36 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024- 22:39