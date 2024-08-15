UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Rams Başakşehir sahasında, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile kozlarını paylaştı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Krzysztof Piatek ve 62'de Dimitrios Pelkas kaydetti. Ayrıca Pelkas'ın 66. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Başakşehir play-off'a yükseldi. Temsilcimiz play-off turunda İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla eşleşti.