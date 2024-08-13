Paide Linnameeskond - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paide Linnameeskond sahasında Hacken'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Paide Linnameeskond - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paide Linnameeskond - Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Paide Linnameeskond ile Hacken karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Paide Linnameeskond - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PAIDE LINNAMEESKOND - HACKEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paide Linnameeskond - Hacken maçı 13 Ağustos Salı günü TSİ 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.